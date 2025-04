Levántese, corra y "haga locuras" por las 5AM High Drops

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 15, 2025--

La compañía deportiva mundial PUMA anuncia el lanzamiento de su primera activación global en torno a la última campaña de la marca e invita a los corredores de todo el mundo a "hacer locuras" (Go Wild) por las 5AM High Drops. Boston, Las Vegas, Nueva York, México, Londres y Tokio son solo algunas de las ciudades de todo el mundo en las que PUMA dejará caer pares gratuitos de las últimas Deviate NITRO™ 3, Forever Run u otras nuevas zapatillas de la colección de running de PUMA a las 5:00 de la mañana en puntos clave, como recompensa para la dedicación de los corredores madrugadores que persiguen la euforia del corredor.

Como parte de la campaña "Go Wild" de la marca PUMA, 5AM High Drops coincide con el inicio de la primavera y la temporada alta de entrenamiento para maratones. En consonancia con el enfoque más reciente de PUMA, unirse al llamado club de corredores de las 5:00 de la mañana conlleva una lista de beneficios que afectan diversos aspectos, desde el rendimiento hasta la salud mental. A medida que cada vez más personas comienzan a realizar actividades al aire libre y persiguen la euforia del corredor, el regalo mundial inspira a todo el mundo a dar rienda suelta a su verdadero yo y "hacer locuras".

Todo lo que los corredores tienen que hacer para ganar, es ser uno de los primeros en llegar corriendo a una de estas ubicaciones estratégicas que se anuncian en los canales locales de Instagram de PUMA a las 5:00 de la mañana en la fecha especificada. Entre abril y mayo, los primeros corredores que lleguen a esta ubicación recibirán un par gratuito de Deviate NITRO™ 3, Forever Run y otras nuevas zapatillas de la colección de running de PUMA como recompensa por su compromiso de correr a primera hora de la mañana.

Erin Longin, vicepresidenta de Run/Train en PUMA, afirma lo siguiente: "Estamos muy contentos de ofrecer a los corredores de todo el mundo la oportunidad de disfrutar de la emoción del running con la activación 5AM High Drops. En PUMA queremos apoyar a aquellos que sienten pasión por el running, especialmente ahora que cada vez más gente empieza a entrenar y a disfrutar del aire libre esta primavera".

"El regalo mundial se creó teniendo en cuenta nuestra filosofía, que pone el acento en el deporte como espacio de expresión y disfrute. Las 5AM High Drops animan a todos a abrazar con confianza su dedicación única a la euforia del corredor, especialmente durante este periodo de máxima actividad".

"5AM High Drops" es la continuación del último video de la campaña de marca de PUMA que descubrió que las condiciones climáticas inadecuadas es el mayor obstáculo para correr en los EE. UU. (42 %); esto indica que ahora es el momento más idóneo del año para que PUMA potencie a los corredores de todo el mundo. Esta activación rinde homenaje a los corredores que reorganizan sus vidas para perseguir la euforia del corredor, lo que pone de relieve el auge de este deporte y permite a PUMA defender a las personas que persiguen la euforia del corredor antes de que salga el sol.

Las "5AM High Drops" de PUMA forman parte de la última campaña mundial de la marca, "Go Wild". Para obtener más información sobre "Go Wild", consulte aquí.

PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA impulsó sin descanso tanto el deporte como la cultura y creó productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida que están inspirados en el deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.

PUMA

