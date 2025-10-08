Leve optimismo en las conversaciones de Gaza: Hamás entrega los nombres para el canje

(Añade detalles, añade la Yihad Islámica en el párrafo 15, Erdogan en los párrafos 12-13, las víctimas de Gaza en el párrafo 20)

Por Tala Ramadan, Jana Choukeir y Nidal al-Mughrabi

SHARM EL SHEIJ, 8 oct (Reuters) -

Hamás el miércoles lista de rehenes y prisioneros palestinos que serían liberados en virtud de un acuerdo de canje y que era optimista sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza,

Las negociaciones se centran en los mecanismos para detener el conflicto, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el acuerdo de canje, añadió el grupo miliciano palestino,

El calendario de la aplicación de la primera fase de la iniciativa de 20 puntos de Trump no se ha acordado hasta ahora,

Trump se mostró optimista sobre los avances hacia un acuerdo el martes, en el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel que desencadenó el asalto israelí a Gaza.

Ha envíado

un equipo que incluye a su enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, el yerno de Trump que ejerció como enviado para Oriente Próximo durante el primer mandato del presidente.

Pero representantes de todas las partes instaron a la cautela sobre las perspectivas de un acuerdo rápido.

También se esperaba que otras altas personalidades se unieran a las conversaciones del miércoles, entre ellos el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, próximo confidente del primer ministro Benjamín Netanyahu, y el primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, mediador desde hace tiempo.

TRUMP PIDIÓ AYUDA A TURQUÍA PARA PERSUADIR A HAMÁS

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Trump había pedido a Turquía que ayudara a persuadir a Hamás para que aceptara el acuerdo, pero dijo que era importante presionar a Israel, al que calificó como el principal obstáculo para la paz.

"La paz no es un pájaro con una sola ala. Cargar todo el peso de la paz sobre Hamás y los palestinos no es un enfoque justo, correcto ni realista", dijo.

Hamás quiere un alto el fuego permanente y completo, la retirada total de las fuerzas israelíes y el inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión de un "órgano tecnocrático nacional" palestino. Israel, por su parte, quiere el desarme de Hamás, que el grupo rechaza.

Hamás ha dicho que no entregará sus armas hasta que se haya establecido un Estado palestino.

Representantes estadounidenses sugieren que quieren centrar inicialmente las conversaciones en el cese de los combates y en la logística de cómo se liberaría a los rehenes israelíes en Gaza y a los detenidos palestinos en Israel. A falta de un alto el fuego, Israel ha seguido adelante con su ofensiva en Gaza, aumentando su aislamiento internacional, aunque ha reducido el asalto a la ciudad de Gaza en los últimos días a instancias de Trump.

la indignación mundial. Múltiples expertos en derechos humanos, estudiosos y una investigación de la ONU afirman que equivale a un genocidio. Israel califica sus acciones de legítima defensa tras el ataque de Hamás de 2023.

Según las autoridades de Gaza, unas 67.000 personas han muerto en el asalto israelí, que se produjo tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas y 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes, según los recuentos de Israel. (Información de Tuvan Gumrukcu y Daren Butler en Ankara, Jana Choukeir y Tala Ramadan en Dubái y Maayan Lubell en Jerusalén; redacción de Michael Georgy; edición de Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Patrycja Dobrowolska)