Leverkusen cae en casa ante Hoffenheim en el debut de Ten Hag en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Hoffenheim arruinó el debut del entrenador del Bayer Leverkusen Erik ten Hag en la Bundesliga como entrenador al remontar y vencer el sábado 2-1 en casa.

Tim Lemperle anotó el gol de la victoria para los visitantes al inicio de la segunda mitad, con lo que el Leverkusen inició de manera decepcionante la temporada tras un verano de cambios.

Ten Hag, quien asumió el cargo tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid, incluyó a tres nuevos fichajes en su alineación titular, entre ellos el portero Mark Flekken, el joven delantero Ibrahim Maza y el defensor Jarell Quansah.

Este último adelantó a Leverkusen con un gol temprano, pero Fisnik Asllani igualó a los 25 minutos y asistió a Lemperle al 52.

Las partidas de jugadores clave del Leverkusen como Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong y el ex capitán Jonathan Tah fueron evidentes, ya que el equipo local no logró montar una respuesta.

Ten Hag fue uno de los cuatro entrenadores que debutaron en la Bundesliga con nuevos equipos.

El ex asistente de Alemania, Sandro Wagner, tuvo un comienzo de ensueño con su equipo en la victoria 3-1 del Augusburg ante Freiburg. Mientras que Paul Simonis inició con una victoria 3-1 del Wolfsburg ante Heidenheim como visitante.

El Werder Bremen de Horst Steffen perdió 4-1 ante Eintracht Frankfurt, cuyo portero, Michael Zetterer, debutó contra sus antiguos compañeros tres días después de cambiar de equipo.

En el distrito berlinés de Köpenick, Ilyas Ansah anotó dos goles en su debut en la Bundesliga para el Union Berlin, venciendo 2-1 al Stuttgart.

El Borussia Dortmund comienza su campaña liguera más tarde ante el St. Pauli.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes