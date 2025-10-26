Leverkusen domina al Friburgo (2-0) y suma cuarta victoria seguida en Bundesliga

El Bayer Leverkusen se impuso en su estadio al Friburgo (2-0) este domingo en la 8ª fecha de la Bundesliga, una cuarta victoria consecutiva en la liga alemana que permite al campeón de 2024 unirse al pelotón de perseguidores del Bayern.

Con 17 puntos, el Leverkusen conserva sus siete puntos de retraso sobre el gigante bávaro, pero sigue en contacto con el grupo perseguidor del Bayern, en el 4º puesto con dos puntos menos que el Leipzig (2º, 19 puntos) y dos más que el Stuttgart, que recibe al Maguncia este domingo en el cierre de la 8ª fecha.

Cinco días después de la dura derrota contra el París SG en Liga de Campeones (2-7), los hombres de Kasper Hjulmand abrieron el marcador en el minuto 22 tras una rápida combinación entre Ernest Poku y Aleix García. El neerlandés firmó su tercer gol de la temporada con el Leverkusen.

En el segundo tiempo, Edmond Tapsoba dobló la renta de cabeza (52').

El Werkself (el once de la fábrica, apodo del equipo fundado en 1904 por la empresa química Bayer) visitará la semana que viene al Bayern de Múnich, que cuenta por victorias sus 13 partidos esta temporada entre todas las competiciones.

