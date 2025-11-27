Leverkusen-Dortmund, un pulso para no perder el tren del título

Impulsados por sus victorias de esta semana en Liga de Campeones, Bayer Leverkusen (3º) y Borussia Dortmund (4º), llamados a ser dos de los principales obstáculos del Bayern de Múnich en la Bundesliga, se enfrentan el sábado en el duelo estelar de la 12ª jornada.

El Leverkusen llega a ese partido a 8 puntos del gigante bávaro, líder, mientras que el Dortmund empieza el fin de semana a 9 unidades de la cima de la tabla.

Un tropiezo en el pulso del sábado puede resultar muy grave para cualquiera de los dos, teniendo en cuenta que el Bayern (10 victorias y un empate en once jornadas) tiene un partido muy asequible ese mismo sábado, como local ante el St Pauli (16º).

El Leverkusen, en su primera temporada post Xabi Alonso, el hombre que les guió en 2024 a su primer título en la liga alemana, parece haber encontrado el tono desde la bofetada sufrida (3-0) a principios de este mes en el campo del propio Bayern.

Desde entonces, el equipo renano ha encadenado cuatro triunfos, teniendo en cuenta todas las competiciones, dos en Champions y dos en la Bundesliga.

La última fue el martes en la quinta fecha del torneo europeo, de gran prestigio, al ganar 2-0 en la visita al Manchester City de Pep Guardiola.

"Hemos demostrado carácter y que estamos construyendo un auténtico equipo", celebró el entrenador danés del Leverkusen, Kasper Hjulmand.

Frente a ellos estará un Dortmund revitalizado tras el contundente 4-0 del martes sobre el Villarreal, también en la Liga de Campeones.

El equipo amarillo venía de registrar una derrota en Champions (4-1 en el campo del Manchester City) y dos empates (Hamburgo y Stuttgart) en sus dos últimos compromisos en la Bundesliga, por lo que la visita al BayArena adquiere una cota alta de dramatismo.

El choque liguero es además el primero entre ambas formaciones en un margen de apenas cuatro días, ya que el martes se volverán a enfrentar en octavos de la Copa de Alemania, en ese caso en Dortmund.

No perder de vista el segundo lugar es el otro objetivo para ambos contendientes el sábado.

Esa posición la ocupa actualmente el RB Leipzig, a 6 puntos del líder y con dos y tres unidades de ventaja, respectivamente, sobre Leverkusen y Dortmund.

El equipo de la extinta RDA abrirá la duodécima jornada el viernes en el campo del Borussia Mönchengladbach (12º).

El joven de 19 años que le condujo a la victoria el pasado domingo ante el Werder Bremen, Assan Ouédraogo, sufre una lesión de rodilla esta semana y no volverá a jugar hasta 2026.

PROXIMO.- Programa de la 12ª jornada de la Bundesliga

- Viernes:

(19h30 GMT) Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

- Sábado:

(14h30 GMT) Unión Berlín - Heidenheim

Bayern de Múnich - St Pauli

Werder Bremen - Colonia

Hoffenheim - Augsburgo

(17h30 GMT) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

- Domingo:

(14h30 GMT) Hamburgo - Stuttgart

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort - Wolfsburgo

(18h30 GMT) Friburgo - Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 31 11 10 1 0 41 8 33

2. RB Leipzig 25 11 8 1 2 22 13 9

3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12

4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9

5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5

6. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5

7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5

8. Unión Berlín 15 11 4 3 4 14 17 -3

9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5

10. Colonia 14 11 4 2 5 20 19 1

11. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5

12. Borussia Mönchengladbach 12 11 3 3 5 16 19 -3

13. Augsburgo 10 11 3 1 7 15 24 -9

14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8

15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8

16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12

17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8

18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18

bur-dr/pm