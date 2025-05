Leverkusen: Florian Wirtz expresa disposición a jugar en otro equipo

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — Florian Wirtz, la máxima figura del Bayer Leverkusen, reconoció que le gustaría jugar para otro club en algún momento.

"Definitivamente tengo ganas de salir de mi zona de confort en algún momento y experimentar algo nuevo", expresó Wirtz en una entrevista con Sports Illustrated publicada el jueves. "Conozco bien los vestuarios de fútbol y estoy convencido de que me adaptaría rápidamente en cualquier lugar".

El habilidoso volante de 22 años tiene un contrato con el Leverkusen hasta 2027, pero su nombre ha sonado como posible refuerzo del Bayern Múnich, el gigante de la Bundesliga. También estaría en la mira del Manchester City y el Real Madrid.

Uli Hoeneß, influyente en la órbita del Bayern, ha clamado por el fichaje de Wirtz. Pero el club bávaro, con limitaciones financieras, probablemente verá sus ambiciones restringidas por el precio que el Leverkusen puede exigir por la joven estrella, ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de Alemania.

El Man City no tendría tales restricciones mientras busca un sucesor ante la salida Kevin de Bruyne. En teoría, el Madrid tampoco pondría reparos si se uniera a Xabi Alonso, el actual entrenador del Leverkusen y de quien se espera ampliamente que reemplace a Carlo Ancelotti al mando del club español.

"Tengo bastante suerte de tener tantos grandes clubes a mi alcance y de poder jugar ahora para uno de los mejores clubes de Alemania y Europa", manifestó Wirtz. "Tengo un gran respeto por los chicos aquí en Leverkusen que vienen de Sudamérica o África, por ejemplo, y que dejan atrás a sus familias y entornos por sus carreras".

Wirtz tenía 16 años cuando se unió al Leverkusen procedente del rival local Colonia en enero de 2020. Seis meses después se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Bundesliga, a los 17 años y 34 días, aunque ese récord fue posteriormente superado por Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund.

"Cuando pasé de Colonia a Leverkusen, no pensé en mi salario ni un solo segundo, solo en lo que era mejor para mi carrera. Ni siquiera pienso en cuánto dinero tengo en mi cuenta o en lo que podría ganar en el futuro", dijo Wirtz, quien agradeció a sus padres por su apoyo.

"Me enseñaron a tener un estilo de vida que es bueno para mí y a no descuidar la escuela. Mis padres jugaron un gran papel en que me convirtiera en un futbolista profesional. Estuvieron en cada partido, y mi madre incluso en cada sesión de entrenamiento. Puedo considerarme muy afortunado de tener una familia así", agregó.

La hermana mayor de Wirtz, Juliane Wirtz, juega para el equipo femenino del Werder Bremen.

Florian Wirtz ha anotado diez goles y ha asistido en 12 más en la Bundesliga esta temporada.

Tiene seis goles en 29 partidos con la selección de Alemania.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.