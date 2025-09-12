LA NACION

Leverkusen gana al Eintracht en debut del DT Hjulmand

Leverkusen gana al Eintracht en debut del DT Hjulmand
El Bayer Leverkusen logró su primera victoria de la temporada en la Bundesliga alemana al derrotar en casa al Eintracht Fráncfort (3-1) en el debut de su técnico, el danés Kasper Hjulmand, nombrado a comienzos de semana.

Los goles del Leverkusen fueron obra del español Alejandro Grimaldo (10 y 90+8) y del checo Patrik Schick (45+4) de penal, mientras que el conjunto de Fráncfort redujo la diferencia por medio de Can Uzun (52).

Con tres fechas disputadas, Leverkusen suma 4 puntos, dos menos que su rival de este viernes, que se dejó sus primeros puntos.

El Leverkusen de Hjulmand visitará al Copenhague danés el jueves, mientras que el Eintracht Fráncfort recibirá el mismo día al Galatasaray turco en la primera fecha de la Champions.

