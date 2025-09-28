Leverkusen pierde a Schick por lesión hasta mediados de octubre

El atacante checo del Bayer Leverkusen Patrick Schick, lesionado el sábado en la parte posterior del muslo izquierdo en St Pauli (victoria 2-1) estará de baja hasta mediados de octubre, anunció el club en un comunicado el domingo.

"El Bayer 04 Leverkusen tendrá que prescindir del delantero centro Patrik Schick en los próximos partidos", indicó el club 'Werkself', precisando que el internacional checo "sufrió una lesión miofascial en la parte posterior del muslo izquierdo".

"Se espera que Schick regrese el próximo 18 de octubre para el partido de la Bundesliga fuera de casa contra el Maguncia", precisó el Bayer.

Mejor goleador del Leverkusen estas últimas temporadas, Schick, de 29 años, se perdería así la recepción del PSV Eindhoven el miércoles en la 2ª jornada de fase de liga de la Champions y el partido de Bundesliga contra el Unión Berlín (sábado 4 de octubre).

También será baja con la selección de República Checa en los partidos de fase de clasificación al Mundial 2026 contra Croacia (2 de octubre) y en Islas Feroe (12 de octubre).

