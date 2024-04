Leverkusen podría ganarlo todo. El equipo de Xabi Alonso llega al final de temporada invicto

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Con una racha de 40 partidos seguidos sin perder y aún con la posibilidad de ganar la tripleta de títulos, el Bayer Leverkusen y Xabi Alonso han tenido una excepcional temporada.

La semana pasada, su colega del Bayern Múnich Thomas Tuchel tiró la toalla en la Bundesliga cuando el Leverkusen sacó 13 puntos de ventaja a falta de siete jornadas. Podría dar un paso importante para conseguir su primer trofeo de liga este sábado ante el Unión de Berlín. Además también podría terminar como el primer equipo invicto en la historia de la primera división de Alemania.

La victoria el miércoles 4-0 ante el Fortuna Düsseldorf en las semifinales de la Copa de Alemania tiene al Bayer a 90 minutos de otro título el próximo mes. Además, la próxima semana enfrentarán a West Ham en la ronda cuartos de la Liga Europa.

Este es un vistazo a los momentos clave en la temporada del Leverkusen:

Partido 2: bayer leverkusen 3, leipzig 2

El Leverkusen inició la temporada con la goleada 8-0 ante el Teutonia Ottensen, de la cuarta división, en la Copa antes de mostrar lo que podían hacer en la Bundesliga con goles de Jeremie Frimpong, Jonathan Tah y Florian Wirtz. Leipzig inició la campaña con pretensiones de pelear por el título tras sorprender al Bayern en la Supercopa de Alemania, pero esta terminó siendo temporada del Leverkusen.

Partido 5: bayern múnich 2, bayer leverkusen 2

El argentino Exequiel Palacios empató con un penal en el tiempo extra y dejó en claro que el Leverkusen pelearía por el título. Los goles tardíos se han convertido en la especialidad del equipo que dirige Alonso.

Partido 31: bayer leverkusen 3, bayern múnich 0

Aquí fue cuando el Leverkusen pasó de contendiente al título al favorito para poner fin a la racha de títulos del Bayern. No sólo superaron al Bayern, si no que lo hicieron de forma convincente. Los reinantes no pudieron rematar a puerte.

Partido 39: bayer leverkusen 2, hoffenheim 1

El delantero checo Patrik Schick lo hizo de nuevo el fin de semana pasada con otro gol al final ante Hoffenheim un día después de que Alonso anunció que se quedaría con el equipo tras los rumores de que podría irse al Bayern o Liverpool. Ese mismo día, Bayern perdió puntos y que llevó a Tuchel a admitir que ya no creía posible ganar el título.