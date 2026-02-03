Leverkusen se mete en semis de Copa alemana tras vencer al St. Pauli
Martin Terrier, Patrik Schick y Jonas Hofmann dieron al Bayer Leverkusen el pase a semifinales de Copa de Alemania tras derrotar este martes al St. Pauli 3-0.
Al Leverkusen le faltó fluidez pero le bastó para eliminar a un equipo en problemas en Bundesliga y que sólo ha ganado uno de sus nueve últimos partidos.
El Bayer, dos veces campeón de Copa alemana, se mete por tercera temporada consecutiva en semifinales.
El miércoles, el Holstein Kiel recibirá al vigente campeón Stuttgart. Y la semana que viene, Hertha Berlín recibirá al Friburgo y el Bayern de Múnich al RB Leipzig.
La final está prevista en el Olímpico de Berlín el 23 de mayo.