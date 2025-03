Leverkusen: Xabi Alonso no tiene ofertas que requiera una decisión inmediata sobre su futuro

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — A diferencia de hace un año, el técnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso no tiene ofertas de clubes rivales que le obliguen a ponderar decisiones inmediatas sobre su futuro.

Alonso utilizó el parón internacional en marzo de la temporada pasada para reflexionar sobre su futuro ante el interés del Bayern Múnich y otro de sus antiguos clubes, el Liverpool. Ambos buscaban nuevos entrenadores para la siguiente temporada.

El entrenador español decidió permanecer en Leverkusen antes de conducir al equipo a su primer título de la Bundesliga, luego de mantenerse invicto. A ello le siguió la conquista de la Copa de Alemania para un doblete doméstico.

"La situación es diferente", afirmó Alonso el jueves. "En ese momento, había algo que decidir. Esta vez no lo hay. Esa es la gran diferencia".

El contrato de Alonso con el Leverkusen se extiende hasta 2026. El equipo estaba en la zona de descenso de la Bundesliga asumió en octubre de 2022.

La única derrota del Leverkusen la temporada pasada fue en la final de la Liga Europa contra el Atalanta, un revés que puso fin a su récord de 51 partidos invictos en todas las competiciones. Esa temporada siempre iba a ser difícil de igualar.

El Leverkusen está a seis puntos del líder Bayern con ocho jornadas por disputar en la Bundesliga. Aún puede revalidar su título de la Copa de Alemania, con una semifinal contra el Arminia Bielefeld el próximo martes.

Alonso sigue siendo uno de los entrenadores más cotizados y es ampliamente visto como un posible sucesor de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, otro de los antiguos clubes del otrora centrocampista.

Sin embargo, Alonso no quiso comentar si ve su futuro en el Leverkusen o en otra parte.

"Mis pensamientos son los mismos, como dije antes, estoy concentrado en esta temporada. Eso es lo más importante", expresó Alonso. “Estamos en una etapa importante y no queremos especular. No queremos pensar en otras cosas que no sean el fútbol”.

