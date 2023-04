Levis no espera mucho para ser elegido, en 2do día del draft

Will Levis, quarterback de Kentucky, así llegó a la alfombra roja previo a la primera ronda del draft de la NFL, el jueves 27 de abril de 2023, en Kansas City, Missouri. No se quedó para escuchar su nombre en el segundo día, después de no ser elegido el primer día. Fue tomado por los Titans de Tennessee en la segunda ronda. (AP Foto/Charlie Riedel)