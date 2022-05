Lewandowski anuncia fin de etapa en Bayern; el club lo duda

VARSOVIA (AP) ‚ÄĒ La etapa de Robert Lewandowski en el Bayern Munich parece haber terminado.

El delantero polaco, que ha sido vinculado con un traspaso al Barcelona, ‚Äč‚Äčdijo el lunes en el campo de entrenamiento de su selecci√≥n nacional que un traspaso ser√≠a el mejor resultado para todas las partes involucradas.

‚ÄúDesde hoy, es seguro que mi historia con el Bayern Munich ha terminado y no puedo imaginar una mayor cooperaci√≥n con el club despu√©s de lo que sucedi√≥ en los √ļltimos meses. Creo que el traspaso ser√° lo mejor para ambas partes‚ÄĚ, indic√≥ Lewandowski, cuyo contrato con el club b√°varo se extiende por una temporada m√°s. ‚ÄúCreo que el Bayern no me detendr√° (a la fuerza) solo porque tiene la oportunidad‚ÄĚ.

Lewandowski habló en Varsovia antes del partido de la Liga de Naciones de Polonia contra Gales.

El delantero de 33 a√Īos se√Īal√≥ previamente a la emisora ‚Äč‚Äčpolaca Eleven Sports que ser√≠a ‚Äúdif√≠cil saber si seguir√© jugando para el Bayern la pr√≥xima temporada‚ÄĚ.

Seg√ļn reportes, el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, y el Barcelona acordaron verbalmente un contrato de tres a√Īos, pero el Bayern se ha mantenido firme en su postura de que el jugador no est√° a la venta.

Es improbable que las declaraciones de Lewandowski, las m√°s fuertes hasta el momento, sean bien recibidos en M√ļnich, donde el director deportivo del Bayern, Hasan SalihamidŇĺińá, y el presidente ejecutivo Oliver Kahn han sostenido que el jugador cumplir√° su contrato.

Lewandowski ha anotado 312 goles en 384 partidos de la Bundesliga con el Bayern y su exclub Borussia Dortmund.

Marc√≥ 35 goles en 34 apariciones en la liga la temporada pasada para convertirse en el m√°ximo goleador de la Bundesliga por quinta campa√Īa consecutiva y la s√©ptima en total.

Lewandowski rompi√≥ el antiguo r√©cord de goles de la Bundesliga en una temporada con 41 el a√Īo pasado.