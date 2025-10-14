Lewandowski, del Barcelona, sufre una lesión en el muslo

14 oct (Reuters) -

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha sufrido un desgarro en el muslo, dijo este martes el club catalán, por lo que el capitán de la selección polaca se enfrenta a un periodo de baja que podría dejarle fuera del partido de LaLiga de la próxima semana contra el Real Madrid.

Lewandowski, de 37 años, jugó los 90 minutos y marcó un gol en la victoria por 2-0 de Polonia sobre Lituania el domingo en la fase de clasificación para la Copa Mundial.

"Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", dijo el Barcelona en un comunicado.

Medios españoles informaron de que se espera que Lewandowski esté de baja entre cuatro y seis semanas, lo que le convierte en duda para el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Lewandowski se une así a la creciente lista de ausencias del técnico Hansi Flick, con Raphinha, Gavi y Dani Olmo, mientras que el guardameta Marc-André ter Stegen sigue recuperándose de una operación de espalda.

El Barça, sin embargo, podría verse reforzado por los regresos de Lamine Yamal y Fermín López, que se espera que estén disponibles tras el parón internacional. (Información de Shifa Jahan en Bengaluru; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)