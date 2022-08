Lewandowski dice que tiene mucho que ofrecer al barça a pesar de la edad

5 ago (Reuters) - Robert Lewandowski, el nuevo delantero del Barcelona, dijo que se siente más en forma ahora, a sus 33 años, que hace casi cinco, y que espera ayudar al equipo con su capacidad técnica y experiencia.

El atacante polaco, que marcó 344 goles con el Bayern Munich en 375 partidos, se unió al Barça en una operación de 45 millones de euros (45,80 millones de dólares) el mes pasado y fue presentado el viernes ante miles de aficionados en el estadio Campo Nou con su camiseta con el número nueve.

Lewandowski, que cumplirá 34 años este mes, dijo que la edad no le importa a la hora de afrontar este nuevo reto.

"Mi edad no importa. Es sólo un número. No me siento como si tuviera 34 años (...) Físicamente me encuentro muy bien y llevo muchos años al máximo nivel, no tenemos que pensar en esto", dijo Lewandowski a periodistas.

Lewandowski y los directivos del Bayern se criticaron mutuamente por la forma en que manejaron el traspaso.

"El tránsfer no ha sido fácil. He pasado ocho años en el Bayern. Pero para mí y mi familia era el siguiente paso perfecto en mi vida y en mi carrera. Hemos trabajado mucho para hacerlo realidad, esta ha sido la mejor solución y estoy muy orgulloso", señaló.

Con el Bayern, Lewandowski ganó ocho ediciones de la Bundesliga, tres Copas de Alemania, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, entre otros títulos.

El segundo máximo goleador de la historia de la Bundesliga, por detrás del fallecido Gerd Müller, aseguró que utilizará su experiencia para guiar a los jóvenes jugadores del Barça.

"Este equipo tiene mucho potencial y todo está saliendo bien en los entrenamientos. Tenemos que demostrar desde el principio de la temporada que estamos en el buen camino", destacó.

(1 dólar = 0,9826 euros) (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)