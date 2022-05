Lewandowski: "Mi era en el Bayern ha terminado, espero que no me retengan"

El delantero del Bayern de M√ļnich Robert Lewandowski ha asegurado que su √©poca en el club b√°varo "ha terminado" y que conf√≠a en que no le retengan contra su voluntad pese a tener un a√Īo m√°s de contrato firmado, y ha reconocido que su situaci√≥n actual no es de su agrado.

"No me gusta esta situaci√≥n. Lo que es seguro es que mi era en el Bayern de M√ļnich ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Vamos a ver qu√© pasa en las dos pr√≥ximas semanas", asegur√≥ en rueda de prensa, concentrado con su selecci√≥n.

Lewandowski, a pregunta del diario Sport sobre si era optimista en cuanto a su fichaje por el FC Barcelona, aseguró entre risas que era una "gran pregunta". "No quiero seguir, ahora quiero concentrarme en Polonia y después tendremos tiempo para hablar de esta situación", apeló.

Adem√°s, record√≥ que el Bayern de M√ļnich es un "club serio" e hizo una petici√≥n a sus dirigentes. "Espero que no me retengan solo porque pueden hacerlo. No veo la posibilidad de seguir", reiter√≥ el delantero internacional polaco, que dej√≥ clara su intenci√≥n de salir del Allianz Arena este verano.

De momento, en el FC Barcelona reconocen abiertamente que hay inter√©s, incluso negociaciones, por Lewandowski, que deber√≠a llegar con un traspaso al tener contrato en vigor. Fue el t√©cnico, Xavi Hern√°ndez, quien asegur√≥ hace poco lo siguiente: "Es una posibilidad que pueda venir. Lo ha dicho √©l p√ļblicamente tambi√©n. Hay negociaciones, pero no ser√° f√°cil".