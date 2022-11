Lewandowski no sabe si el de qatar será su último mundial

Por Manasi Pathak

DOHA, 18 nov (Reuters) - El polaco Robert Lewandowski dijo que se está preparando para el Mundial de Qatar como si fuera el último, pero el delantero de 34 años añadió que cree que todavía estaría físicamente apto para jugar en la edición de 2026.

Lewandowski, el goleador récord de Polonia, se encuentra en un estado de forma excelente con el Barcelona y ha marcado 18 goles en 19 partidos en todas las competiciones.

Polonia está encuadrada en el Grupo C del Mundial y debuta el martes ante México. Luego enfrentará a Argentina y Arabia Saudita.

"¿Es mi último Mundial? No lo sé", dijo Lewandowski a periodistas el viernes en Doha.

"Me estoy preparando como si pudiera ser mi último Mundial, pero no digo que sí, ni que no. Soy consciente de que todavía podré jugar dentro de cuatro años", agregó. (Reporte de Manasi Pathak. Editado en español por Javier Leira)

Reuters