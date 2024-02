BARCELONA (AP) — Robert Lewandowski puso fin a un ayuno de seis jornadas sin goles al liderar el sábado la victoria a domicilio del Barcelona 3-1 sobre el Alavés en la liga española.

Por su parte, Girona desperdició la oportunidad de recuperar la cima de la tabla, al resignarse con un empate 0-0 frente a la Real Sociedad. Ello apuntaló al Real Madrid en el puesto de honor, de cara a dos partidos clave.

Lewandowski abrió el marcador al mandar a las redes un remate picado en una incursión al área, en la que fue habilitado con una asistencia de Ilkay Gündogan a los 22 minutos.

Gündogan hizo más holgada la ventaja con un remate a segundo poste, a un centro bombeado de Pedri a los 49 minutos.

Vitor Roque marcó por segunda jornada consecutiva con una definición abajo a los 63, cuatro minutos después de haber ingresado de cambio, para darle tranquilidad a los azulgranas camino a la victoria.

“El equipo es consciente de que teníamos que recuperar la fuerza que nos hizo fuertes la temporada pasada, que es defender juntos y competir”, dijo el zaguero azulgrana Jules Koundé. “Hoy había que tener alma y la hemos tenido”.

La reacción de los anfitriones llegó tres minutos después de verse abajo por dos goles, cuando Samu cuajó un remate de cabeza rumbo a las redes desde el corazón del área.

El Barcelona hilvanó victorias en el curso con este resultado, para recuperar provisionalmente la tercera posición con 50 unidades, siete por detrás del líder Real Madrid, que solventará el domingo su duelo de la jornada en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Luego, el conjunto blanco será anfitrión del propio Girona.

El Alavés se quedó estancado en la 12da posición con 26 puntos.

Lewandowski llegó a nueve dianas en el curso (14 en la temporada) tras marcar por primera ocasión desde la 16ta jornada, cuando lo hizo en la derrota ante el Girona por 4-2.

Esta fue la quinta diana de Gundogan, quien tiene el mismo número de asistencias en la campaña.

El arquero Iñaki Peña logró un par de manotazos en el transcurso de la primera que evitaron una posible igualdad a un tanto, el más sobresaliente a un remate de cabeza de Jon Guridi.

En el complemento el Barca tomó el control gracias al tanto de Gündogan, sin embargo se complicó el partido después que Samu descontó por Alavés.

Roque entró de cambio para celebrar su segunda diana de la temporada. Sin embargo el delantero brasileño recibió un par de tarjetas amarillas en un lapso de 10 minutos para ser expulsado y dejar desde los 73 en desventaja numérica a los culés.

El Girona se quedó corto en sus deseo de alcanzar el liderato después de no pasar de la igualdad sin goles al recibir a la Real Sociedad.

El conjunto catalán se quedó en el subliderato con 56 puntos, uno por detrás del líder Real Madrid, que tiene la opción de ampliar su ventaja esta jornada.

La Real Sociedad se mantiene en zona de clasificación a los torneos europeos al marchar en la sexta posición con 37 unidades.

El próximo duelo del Girona será de visita en el Estadio Santiago Bernabéu. En la banca no estará su técnico Míchel Sánchez, expulsado a los 89 minutos por sus protestas.

“Mi expulsión me da rabia, tengo la sensación de que no he dicho nada malo”, dijo el estratega.

El Valencia celebró su quinta victoria en las más recientes seis jornadas al vencer 2-1 al Almería en Mestalla, para seguir en la lucha por puestos de competencias europeas en la próxima temporada.

Hugo Duro (14 minutos) y Roman Yaremchuk (23) hicieron las dianas del conjunto valencianista; Sergio Arribas descontó por los visitantes a los 50.

Valencia ascendió a la sèptima posición al contar con 35 unidades, en tanto que el Almería sigue como el único equipo del campeonato sin victorias al quedarse con seis puntos en la última posición.

En otro resultado, el Granada empató en casa 1-1 con Las Palmas.

El conjunto granota cuenta con 12 puntos en la penúltima posición; Las Palmas marcha noveno con 32.