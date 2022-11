Lewandowski pudo haber marcado un "hat-trick", dice dt de polonia

AL RAYYAN, Qatar, 26 nov (Reuters) - El director técnico de Polonia, Czeslaw Michniewicz, elogió a su equipo y al delantero Robert Lewandowski después del triunfo 2-0 ante Arabia Saudita el sábado y dijo que, con un poco de suerte, su mejor hombre podría haber terminado el partido con un "hat-trick".

Lewandowski anotó su primer gol en un Mundial después de fallar un penal en el empate 0-0 del debut ante México, y estaba visiblemente emocionado al marcar en su segunda y posiblemente última Copa del Mundo.

"No me sorprendió porque sé lo emocional que se tomó el último juego, lo mucho que lo afectó. Lástima que hoy no tuvo suerte, porque mandó un disparo al poste y tuvo un mano a mano con el portero que milagrosamente desvió el balón. Hoy Robert pudo haber marcado un hat-trick", dijo Michniewicz.

"Nos alegramos por él, tanto como nos preocupamos por él tras el penal fallado", agregó.

El espíritu de equipo también fue evidente para Polonia contra los saudíes.

"Es un placer trabajar con un jugador de la clase de Robert, pero un jugador solo no puede ganar un partido. Hoy demostramos, comenzando con Wojciech Szczesny (portero) y terminando con Robert, que hay un equipo fuerte", apuntó Michniewicz.

"Y Robert hizo lo que mejor sabe hacer: marcó un gol y asistió en uno a Piotr Zielinski, así que estamos felices", señaló. (Reporte de Anita Kobylinska. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters