Lewandowski se perderá el Clásico por una rotura muscular en su pierna izquierda

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, informó este martes el club catalán, por lo que se perderá el Clásico en el Bernabéu el 26 de octubre.

"Es baja y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", señaló la entidad catalana en un comunicado.

Según la prensa española, el futbolista de 37 años estará entre tres y seis semanas fuera de los terrenos de juego, de modo que no jugará el duelo ante el Real Madrid.

Ante el Real Madrid, tampoco estarán recuperados Joan Garcia, Marc ter Stegen, Gavi y Dani Olmo, mientras que Lamine Yamal y Fermín Lópiez regresaron a los entrenamientos esta semana.

El delantero polaco ha visto cómo su técnico, Hansi Flick, le ha ido dosificando los minutos hasta el punto de que Ferran Torres, también con molestias físicas, le ha arrebatado la titularidad.

Lewandowski descansó el jueves en el amistoso de Polonia contra Nueva Zelanda, pero acabó tocado en el enfrentamiento ante Lituania el domingo.

El ariete azulgrana, que se sometió a pruebas físicas este martes a su llegada a Barcelona, llegó a marcar un gol en el minuto 64 que supuso el 2-0 en Kaunas para su selección.

