Lewandowski se resarce con el The Best

El polaco Robert Lewandowski ha conquistado este lunes, por delante del argentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah, el FIFA The Best como mejor futbolista del a帽o, con el que iguala a Cristiano Ronaldo como el jugador m谩s premiado en la historia del galard贸n y que ha recibido en la gala celebrada en la sede de la FIFA de Z煤rich (Suiza).

De esta manera, el delantero del Bayern M煤nich, vigente campe贸n de la Bundesliga, puede resarcirse en parte de la decepci贸n que supuso su segundo puesto en el pasado Bal贸n de Oro, una ceremonia en la que Messi celebr贸 su s茅ptimo entorchado. Adem谩s, revalida un trofeo que ya conquist贸 en 2020 e iguala el n煤mero de premios del portugu茅s (2016 y 2017).

"Gracias a mis compa帽eros, a mi entrenador y a mi seleccionador. Es algo muy especial estar tan bien rodeado", se帽al贸. "Ha sido incre铆ble romper el r茅cord de Gerd M眉ller, 48 goles en 49 partidos; si me lo hubiesen contado el a帽o pasado habr铆a dicho que era imposible. Le doy las gracias, sus r茅cords han sido un desaf铆o para m铆 y para todos los goleadores", continu贸.

En el apartado de mejor entrenador, el t茅cnico alem谩n del Chelsea FC Thomas Tuchel, que llev贸 a los 'blues' a levantar la 'Champions', se adjudic贸 el premio ante el espa帽ol Pep Guardiola (Manchester City), campe贸n de la Premier League, y el italiano Roberto Mancini, que celebr贸 el t铆tulo de la Eurocopa con la selecci贸n de Italia.

El galard贸n a mejor guardameta recay贸 en el portero senegal茅s del Chelsea 脡douard Mendy, que ha visto premiada una campa帽a en la que conquist贸 la Liga de Campeones. El italiano Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain), campe贸n de la Eurocopa, y el alem谩n Manuel Neuer (Bayern M煤nich), campe贸n de la Bundesliga, completaron el podio.

Adem谩s, el ariete del Manchester United Cristiano Ronaldo recibi贸 un premio especial por su r茅cord de goles con la selecci贸n de Portugal. "Es un sue帽o, se lo agradezco a mis compa帽eros de la selecci贸n portuguesa, que durante 20 a帽os me han acompa帽ado. Es un orgullo. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, dentro de poco volver茅 a ser padre", expres贸. "Sigo teniendo pasi贸n por el f煤tbol y por marcar goles. Sigo disfrutando. Dentro de poco cumplir茅 37, pero me siento bien y motivado. A veces la gente me pregunta cu谩ndo me voy a retirar, y le digo que espero jugar 4 o 5 a帽os m谩s. Es una cuesti贸n mental", prosigui贸.

El exmadridista tambi茅n form贸 parte del once ideal de la FIFA, que integraron Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), David Alaba (ALE/Real Madrid), R煤ben Dias (POR/Manchester City), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus), Jorginho (ITA/Chelsea), N'Golo Kant茅 (FRA/Chelsea), Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City), Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United), Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (POL/Bayern M煤nich) y Leo Messi (ARG/PSG).

En la gala tambi茅n se entreg贸 el Premio Puskas al mejor gol de a帽o al argentino del Sevilla FC 脡rik Lamela -por su tanto en un Arsenal-Tottenham de Premier-; el Premio Fair Play, a la selecci贸n, el equipo m茅dico y el cuerpo t茅cnico de Dinamarca; y el Premio a la Afici贸n, a los seguidores daneses y finlandeses durante la Eurocopa tras su comuni贸n ante el incidente sufrido por Christian Eriksen en el partido entre ambas selecciones.

Los galardones se conceden tras los votos emitidos por sendos jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selecci贸n y los aficionados registrados en FIFA.com.

--premios the best.

MEJOR JUGADOR: Robert Lewandowski (POL/Bayern M煤nich).

MEJOR JUGADORA: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona).

Mejor entrenador masculino: thomas tuchel (ale/chelsea).

Mejor entrenador/a femenino/a: emma hayes (ing/chelsea).

MEJOR PORTERO: 脡douard Mendy (SEN/Chelsea).

MEJOR PORTERA: Christiane Endler (CHL/PSG/Olympique de Lyon).

PREMIO PUSKAS: 脡rik Lamela (ARG).

Premio a la afici贸n: aficionados de dinamarca y finlandia.

PREMIO FAIR PLAY: La selecci贸n, el equipo m茅dico y el cuerpo t茅cnico de Dinamarca.