Lexon ha anunciado hoy el lanzamiento de sus primeras colecciones de arte que recogen el trabajo de Keith Haring y Jean-Michel Basquiat. Cada uno de estos programas bajo licencia incluye 4 de los productos m√°s vendidos de Lexon, con los motivos m√°s emblem√°ticos y las obras m√°s emblem√°ticas de estos artistas.

¬ęDesde su fundaci√≥n en 1991, la misi√≥n de Lexon siempre ha sido crear objetos de dise√Īo marcados por la sencillez. Con la presentaci√≥n de nuestra primera serie art√≠stica de Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, llevamos este compromiso un paso m√°s all√°. Comprometernos con el arte se convirti√≥ en una oportunidad manifiesta para seguir logrando un atractivo permanente para nuestros productos atemporales. Reinventar nuestros objetos m√°s populares, enriqueci√©ndolos con las obras maestras de estos dos artistas consagrados, es para Lexon una forma de acercar el arte y el buen dise√Īo a todo el mundo¬Ľ, afirma Boris Brault, director general de Lexon.

Las colecciones, que reflejan los din√°micos estilos creativos de Haring y Basquiat, se componen respectivamente de 4 productos Lexon con 4 dise√Īos reconocibles y embalajes a juego:

- Altavoz Mino+ (39 $/‚ā¨) - Reloj despertador Flip+ (49 $/‚ā¨) - L√°mpara LED Mina M (59 $/‚ā¨) - Radio Tykho 3 (69 $/‚ā¨)

Adem√°s, Lexon ha dise√Īado 8 lotes de regalo coleccionables con sus 4 productos ic√≥nicos (199 $/‚ā¨) que los clientes lucir√°n con orgullo en sus hogares durante los pr√≥ximos a√Īos.

Estos lotes, pensados tanto para coleccionistas como para entusiastas del dise√Īo, rinden homenaje al legado de los artistas ya desaparecidos y cuentan con las siguientes obras de arte:

Lexon x Keith Haring est√° disponible en 3 series: Happy, Love y Heart.

Lexon x Jean-Michel Basquiat est√° disponible en 4 series: Equals Pi (1982), In Italian (1983), Sin t√≠tulo - ‚ÄúSkull‚ÄĚ (1981) y Crown.

Las reservas ya están abiertas exclusivamente hasta agotar existencias en musart.com, uno de los principales portales de arte en línea. La venta al por menor en todo el mundo está prevista para noviembre de 2023.

Acerca de Lexon

Desde su creaci√≥n en 1991, Lexon ha superado sin descanso los l√≠mites y ha marcado la diferencia en el mundo del dise√Īo, manteni√©ndose fiel a su compromiso de hacer que los peque√Īos objetos sean √ļtiles, bonitos, innovadores y asequibles. Ya sea en accesorios para el hogar, la oficina, el ocio o los viajes, Lexon ha consolidado una relaci√≥n especial con la creatividad y se ha relacionado con los mejores dise√Īadores de todo el mundo para crear colecciones atemporales de productos para la vida diaria, de las que se venden millones de unidades cada a√Īo.

Hoy en d√≠a, con m√°s de 30 a√Īos de vida, m√°s de 235 premios, colaboraciones con algunos de los dise√Īadores m√°s prestigiosos y presencia en 90 pa√≠ses de todo el mundo, Lexon se ha consolidado como una marca de dise√Īo francesa emblem√°tica.

Acerca de Artestar

Ambas iniciativas se han llevado a cabo en colaboraci√≥n con Artestar, una agencia mundial de licencias y consultor√≠a creativa que representa a artistas, fot√≥grafos, dise√Īadores y creativos de alto nivel.

© Keith Haring Foundation. Licencia de Artestar, Nueva York. © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licencia de Artestar, Nueva York.

