Ley Amnistía en Venezuela ampararía a manifestantes políticos, devolvería bienes: borrador

5 feb (Reuters) - Un proyecto de ley de amnistía que debatirá la legislatura de Venezuela otorgaría clemencia a los encarcelados por participar en protestas y criticar a figuras públicas, devolvería bienes y cancelaría medidas contra los afectados, permitiéndoles regresar al país, según un borrador visto por Reuters el jueves

La ley, anunciada días atrás por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, debe recibir dos discusiones en sesiones diferentes de la Asamblea Nacional, de acuerdo con las reglas del parlamento, y puede estar sujeta a modificaciones

Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero, ha estado cumpliendo con las exigencias de Washington en materia de acuerdos petroleros. El gobierno también está liberando paulatinamente a personas clasificadas como presos políticos por grupos de derechos humanos y la oposición

El proyecto menciona que "personas de distintas corrientes políticas, como ciudadanos sin militancia alguna, se han visto involucrados en procesos penales, medidas restrictivas o situaciones de persecución vinculadas a hechos de naturaleza política o al ejercicio de derechos ciudadanos"

La propuesta estaría reconociendo de manera indirecta que ciudadanos han sido detenidos por sus posiciones políticas y por divulgar imágenes o mensajes en redes sociales

La ley, que abarca desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico

Delitos como instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, estarán cubiertos por la ley de amnistía si se cometieron en el contexto de protestas políticas, según el borrador visto por Reuters, como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024

Las marchas de 2024 tuvieron lugar tras las elecciones en las que Maduro se quedó con la reelección pero en las que la oposición se atribuye la victoria, algo que fue respaldado por observadores internacionales

La propuesta de amnistía también se extendería a algunas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en ocasión de su desempeño. (Redacción Reuters, editado por Javier Leira)