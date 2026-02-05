Ley de Amnistía en Venezuela ampararía a manifestantes políticos y devolvería bienes, según borrador

5 feb (Reuters) - Un proyecto de ley de amnistía que prevé debatir la legislatura venezolana otorgaría clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas y criticar a figuras públicas, devolvería los bienes de los beneficiarios de la norma y cancelaría las medidas de Interpol y otras medidas internacionales contra los afectados, permitiéndoles regresar al país, según un borrador de la ley visto por Reuters el jueves.

La ley, anunciada la semana pasada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, resultaría en cientos de liberaciones, pero aún se debate en la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante socialista. La norma debe recibir dos discusiones en sesiones diferentes, de acuerdo con las reglas del parlamento venezolano.

Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara y depusiera al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ha estado cumpliendo con las exigencias estadounidenses en materia de acuerdos petroleros, y el gobierno está liberando paulatinamente a personas clasificadas como presos políticos por grupos de derechos humanos y la oposición. (Redacción Reuters)