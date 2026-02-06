Ley de amnistía en Venezuela se centrará solamente en 10 episodios del siglo XXI

El proyecto de ley, que consta de 13 artículos, concede amnistía general a todas las personas procesadas, investigadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 -coincidiendo con el inicio de la era chavista bajo Hugo Chávez- y el 30 de enero de 2026

Este último día fue cuando Rodríguez anunció sorpresivamente que abrazaría la solicitud de una amnistía tal como demandan opositores, activistas de derechos humanos y familiares de detenidos. En simultáneo, desde Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han presionado para que se liberen a todos los presos políticos en Venezuela

Uno de los cambios principales respecto a la versión que se conoció ayer, jueves, cuando tuvo lugar la primera votación, es la delimitación precisa del ámbito de aplicación. En lugar de una amnistía amplia e indefinida, la norma se centra en un listado exhaustivo de "delitos" asociados exclusivamente a 10 episodios históricos de violencia política y protestas ciudadanas ocurridos en el siglo XXI

Estos incluyen: el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez; la huelga petrolera de 2002-2003, que paralizó la industria energética; los disturbios y protestas de 2004; las protestas estudiantiles de 2007 contra el cierre de RCTV; las manifestaciones opositoras de 2013 tras las elecciones presidenciales; las intensas protestas de 2014 conocidas como "La Salida"; el ciclo de movilizaciones antigubernamentales de 2017, que dejaron cientos de muertos; los eventos de 2019 en torno al autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó; y, más recientemente, las irregularidades y protestas derivadas de las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde Maduro fue declarado ganador en medio de acusaciones de fraude

La ley excluye explícitamente delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, narcotráfico a gran escala, secuestros, financiamiento al terrorismo y delitos contra el patrimonio público. Esto, según expertos, busca evitar conflictos con instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2017

El diputado opositor Luis Florido, miembro de la comisión legislativa especial encargada de revisar el proyecto, compartió el documento completo en su cuenta de X (antes Twitter), destacando su potencial para la reconciliación. Las ideas principales de la declaración de principios de la ley fueron aprobadas por unanimidad en primera discusión este jueves, un raro consenso en un Parlamento dominado por el oficialismo, pero con presencia minoritaria de opositores

En el seno de la actual Asamblea Nacional no se encuentran representantes de la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la paz 2025

Una vez promulgada, la ley extinguiría todas las acciones penales relacionadas, ordenaría la inmediata liberación de detenidos y la devolución de bienes incautados, con el Ministerio de Justicia a cargo de su ejecución. Sin embargo, críticos como organizaciones de derechos humanos, argumentan que el enfoque en episodios específicos podría dejar fuera miles de casos de represión cotidiana, como detenciones arbitrarias o persecuciones políticas no vinculadas directamente a estos eventos

Analistas señalan que esta ley podría facilitar negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, abriendo puertas a alivio de sanciones. No obstante, su éxito dependerá de la inclusión real de todas las partes y de una implementación transparente

Aprobado en primera lectura por unanimidad el jueves, se espera una rápida aprobación la semana próxima tras el llamado a avanzar con rapidez que pidió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina. (ANSA)