Ley de Biden que expande protecciones a estudiantes LGBTQ+ sufre un nuevo revés

FRANKFORT, Kentucky, EE.UU. (AP) — Los intentos del gobierno del presidente Joe Biden para ampliar las protecciones a los estudiantes LGBTQ+ en Estados Unidos se toparon el lunes con un nuevo obstáculo, cuando un juez federal de Kentucky bloqueó temporalmente la nueva medida del Título IX en otros seis estados.

El juez federal Danny C. Reeves calificó la iniciativa de “arbitraria en el sentido más puro de la palabra” al momento de otorgar la orden preliminar para bloquearla en Kentucky, Indiana, Ohio, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. Emitió su fallo días después de que otro magistrado federal impidió que la norma entre en vigor temporalmente en Idaho, Luisiana, Mississippi y Montana.

Fiscales generales de más de 20 estados con gobiernos republicanos habían presentado al menos siete impugnaciones contra la nueva política de Biden. Los republicanos arguyen que es una treta para permitir que niñas transgénero formen parte de equipos de atletismo femeninos. El gobierno federal asegura que la medida no se aplica al atletismo.

Los fiscales generales republicanos de Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur interpusieron una solicitud para que se emita una orden judicial preliminar, lo cual sigue bajo deliberación. El Departamento de Educación solicitó a un juez que rechace la solicitud.

Programada para entrar en vigor en agosto próximo, la medida expande las protecciones a los derechos civiles establecidas en el Título IX a estudiantes LGBTQ+, amplía la definición de acoso sexual en escuelas y universidades, y añade salvaguardas para las víctimas. El Título IX, aprobado en 1972, es una ley que prohíbe la discriminación sexual en la educación.

El fiscal general de Kentucky, el republicano Russell Coleman, aplaudió el fallo del lunes y señaló que la iniciativa socavaría la igualdad de oportunidades para las mujeres.

“La orden del juez deja en claro que el intento del Departamento de Educación federal por redefinir el ‘sexo' para incluir la ‘identidad de género’ es ilegal y va más allá de la facultad regulatoria de la agencia”, señaló Coleman en un comunicado.

El Departamento de Educación indicó que "continuará luchando por cada estudiante" mientras revisa el fallo.

“El Título IX garantiza que ninguna persona sea víctima de discriminación sexual en un ambiente educativo con fondos federales”, señaló la agencia en un comunicado. “El departamento redactó las regulaciones finales del Título IX apegándose a un riguroso proceso”.

El periodista de The Associated Press Andrew DeMillo, en Little Rock, Arkansas, contribuyó a este despacho.

