Leyanis Pérez gana un pulso cubano en el triple salto de Bruselas

La cubana Leyanis Pérez cumplió con su estatus de favorita y se llevó la victoria este viernes en el triple salto femenino de la reunión de atletismo de Bruselas, penúltima cita de la Liga de Diamante 2025.

Pérez, bronce mundial en 2023 y campeona mundial en pista cubierta este mismo año, llegó a 14,78 metros, suficiente para imponerse a su compatriota Davisleydi Velazco, segunda con 14,72 metros.

La otra cubana en liza, Liadagmis Povea, fue quinta del concurso, con 14,28 metros.

La decepción fue la campeona olímpica dominiquesa Thea Lafond, apenas sexta con 14,15 metros.

Es la segunda reunión de la Liga de Diamante que gana Leyanis Pérez este año, después de su victoria de junio en Oslo.