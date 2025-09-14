Leyenda de la música brasileña Hermeto Pascoal muere a los 89 años

La leyenda brasileña del jazz Hermeto Pascoal falleció a los 89 años, informó su familia este sábado.

Conocido como el "hechicero de los sonidos" por su capacidad de hacer música con los elementos más disímiles, Pascoal "pasó al plano espiritual rodeado de su familia y compañeros músicos", se lee en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Pedimos respeto y privacidad en estos momentos. La información sobre las despedidas públicas se dará a conocer próximamente", agrega el texto, firmado por la "familia y equipo" del artista.

Nacido en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, Pascoal fue un virtuoso de varios instrumentos y tenía una habilidad extraordinaria para improvisar.

"Hoy nos despedimos de un genio", afirmó su compatriota Caetano Veloso, en un mensaje de Instagram.

"Hermeto es (...) uno de los puntos más altos de la historia de la música en Brasil", agregó.

"Tuve una discusión pública con él. Pero lo que importa es la grandeza musical que era Hermeto", recordó Caetano Veloso, a quien Pascoal calificó como "musiquillo" en medio de una disputa.

Con su distintiva barba blanca, al igual que su cabellera, Pascoal se dio a conocer en el mundo junto a Miles Davis, tocó con él en varias oportunidades y temas suyos fueron interpretados en numerosas ocasiones tanto por Davis como por otros grandes de la música.

jss/atm