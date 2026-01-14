Leyendas olímpicas comienzan en Los Ángeles el registro de boletos de los Juegos de 2028

LOS ÁNGELES (AP) — Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones estuvieron entre más de 300 atletas olímpicos y paralímpicos que se reunieron el martes bajo el peristilo del Coliseo de Los Ángeles, donde se inaugurarán los Juegos de 2028.

En un esfuerzo por promover el lanzamiento de la inscripción para boletos para los Juegos de Los Ángeles, los atletas que representan 28 diferentes ediciones olímpicas desde 1960 se unieron a Janet Evans en una breve cuenta regresiva para el encendido del Pebetero Olímpico bajo un cielo azul claro de invierno.

“Los Ángeles está comprometida a ofrecer unos juegos centrados en los atletas y eso sólo puede suceder si los atletas están realmente en el centro de nuestra planificación”, afirmó Evans, la campeona olímpica de natación que es la directora de deportistas del comité organizador.

El encuentro se sintió como un regreso a casa para Ohno, el deportista olímpico de invierno más condecorado de Estados Unidos con ocho medallas en patinaje de velocidad en pista corta.

"Entré y literalmente vi a unos 50 de mis amigos con los que crecí en el centro de entrenamiento olímpico durante muchos años", expresó. "No he visto a algunas de estas personas en diez años o más".

Los deportistas se reunieron previamente con los funcionarios del comité organizador, y varios ofrecieron sugerencias sobre cómo mejorar la experiencia de los atletas.

“Tenemos la voz de los atletas en las áreas que realmente necesitan ser escuchadas", aseveró Jones, el nadador retirado que se unió al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos el verano pasado como director asociado de marketing de deportistas. "Estoy muy emocionado de ver cómo será Los Ángeles 2028”.

Conner señaló que la mayoría de los lugares están ya construidos en Los Ángeles y Oklahoma City, que albergará el sóftbol y el eslalon en canoa. En estas condiciones, los organizadores pueden centrarse en los competidores.

El gimnasta participante en tres ediciones olímpicas concluyó su carrera en Los Ángeles 1984.

"Los atletas saben que son el centro de cada decisión", comentó. "No es sólo como decir: ‘llamemos a los atletas y veamos qué piensan al respecto’. Los atletas ya están en todas las reuniones de la junta. Hoy entendí que hay más atletas involucrados en el liderazgo aquí en el comité organizador olímpico que en el COI".

Cerca, Comaneci giraba para posar ante los fotógrafos bajo el peristilo. La gimnasta rumana se convirtió en una superestrella adolescente en los Juegos de Montreal 1976, donde obtuvo la primera calificación perfecta de 10,0 en la historia olímpica.

La deportista nacida en Rumania y Conner celebrarán su 30mo aniversario de bodas en abril.

La inscripción se abre a las 10 de la mañana (1500 GMT) el miércoles en Tickets.LA28.org. Es el primer paso para tener la oportunidad de asegurar un horario a fin de comprar boletos a partir de abril.

Después de registrarse, a los fanáticos se les asignarán aleatoriamente horarios para comprar entradas a lo largo de futuros lanzamientos de boletos.

Las entradas individuales, los paquetes de hospitalidad que incluyen boletos y los paquetes que involucran viajes y alojamiento también saldrán a la venta más adelante este año.

