LG Energy Solution venderá activos de fábrica conjunta de EEUU por US$2.860 millones a Honda

SEÚL, 24 dic (Reuters) - La surcoreana LG Energy Solution dijo el miércoles que una filial de la empresa está vendiendo el edificio de su fábrica de Ohio, Estados Unidos, y activos valorados en US$2.860 millones a Honda Development and Manufacturing of America.

El acuerdo previsto excluye terrenos y equipos, y está destinado a "mejorar la eficiencia operativa de la empresa conjunta", dijo LG Energy Solution en una presentación regulatoria. En 2022, Honda Motor y LG Energy Solution anunciaron que Ohio sería el emplazamiento de su proyectada fábrica de baterías en régimen de empresa conjunta, valorada en US$4.400 millones.

