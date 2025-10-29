Liam Hemsworth lidera "The Witcher" en una renovada cuarta temporada de la serie

Por Hanna Rantala

LONDRES, 29 oct (Reuters) - La serie de fantasía de Netflix "The Witcher" regresa a las pantallas después de más de dos años con un nuevo actor protagonista y un tono renovado, aseguran sus creadores.

En la nueva entrega, que comienza a emitirse el jueves, el actor australiano Liam Hemsworth se pone en la piel de Geralt de Rivia en sustitución de Henry Cavill, que interpretó al cazador de monstruos desde el inicio de la serie en 2019 y abandonó el papel tras la tercera temporada de 2023.

La serie está basada en los libros del autor polaco Andrzej Sapkowski, y sigue a Geralt mientras caza monstruos en un reino de fantasía conocido como el Continente.

"Sin duda fue una decisión interesante, es una situación única", dijo Hemsworth al referirse al hecho de asumir el papel a mitad de la serie.

"No se me pasó por alto que hay una base de fans masiva y apasionada que realmente se preocupa por este personaje y este ambiente. Como fan que soy, sentí que podía aportar algo y quería hacer justicia a este mundo", agregó.

Hemsworth llegó al proyecto con "un montón de ideas", con la esperanza de inyectar algo de ligereza en la historia de Geralt.

"Estoy haciendo mi interpretación de lo que creo que va a ser beneficioso para este mundo, esta historia y su viaje", dijo a Reuters.

La creadora, Lauren Schmidt Hissrich, dijo que la cuarta temporada logra un equilibrio entre el seco sentido del humor aportado por Hemsworth y los "momentos superoscuros".

"Se siente como una renovación de la serie", dijo. "Liam aporta una nueva energía y todos respondieron a ella, incluyendo cómo se ve el espectáculo, cómo suena, cómo se mueve", señaló.

En la cuarta temporada, Geralt, que fue visto por última vez separado de la princesa Ciri y la hechicera Yennefer, forma equipo con nuevos compañeros de viaje y establece conexiones emocionales.

El actor de "Matrix" Laurence Fishburne es otra de las incorporaciones, en el papel del vampiro Regis. Fishburne, nuevo en el género fantástico, se sintió atraído por la diversidad que vio en temporadas anteriores.

"El reparto de este mundo es muy poco tradicional. Este mundo se parece al mundo en el que todos vivimos", afirmó.

La cuarta temporada se rodó junto con la quinta y última. Juntas cubren las tres novelas restantes de Sapkowski: "Bautismo de fuego", "La torre de la golondrina" y "La dama del lago". (Reporte de Hanna Rantala; Edición de Alison Williams; Editado en español por Daniela Desantis)