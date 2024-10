Liam Payne, el cantante que conoció una fama precoz con One Direction

El cantante británico Liam Payne, fallecido en Buenos Aires con apenas 31 años, conoció la fama muy joven dentro del grupo anglo-irlandés One Direction, de gran éxito entre los adolescentes, para continuar su carrera en solitario, mientras luchaba con su adicción al alcohol.

Junto a Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles, era miembro de una banda formada en 2010 y que tuvo un éxito arrollador, con más de 70 millones de discos vendidos en apenas seis años de existencia.

En octubre de 2016, los miembros del grupo creado en 2010, entonces todos veinteañeros, anunciaron que se tomaban un descanso indefinido, aunque nunca se han vuelto a reunir en un escenario o en un estudio.

El grupo, que optaba por un pop bastante suave, lanzó su quinto y último álbum, Made in the A.M. en ese año 2016.

Payne, nacido en Wolverhampton, ciudad con un equipo en la Premier inglesa, en 1993, conoció el vértigo de la fama la mitad de su vida, al empezar a ser conocido con apenas 16 años, tras un concurso de televisión de jóvenes intérpretes en 2010.

En esa emisión los jueces seleccionaron a los cinco elegidos para formar un grupo musical de y para adolescentes, bautizado como One Direction.

En sus apenas seis años de historia y popularidad, sus cinco componentes estuvieron en el foco mediático, con gran gancho sobre todo entre el público femenino.

Cada movimiento que hacían era seguido de cerca por sus seguidoras.

En 2015, Zayn Malik decidió dejar el grupo, por lo que la banda continuó un año como cuarteto hasta su disolución.

- Carrera en solitario -

A partir de ahí, Payne empezó una carrera de solista, menos exitosa tal vez que otros excompañeros de la banda como Louis Tomlinson o Harry Stiles.

Con su primer sencillo, "Strip That Down", logró alzarse a la tercera posición de ventas en reino Unido, antes de sacar su primer y hasta ahora único álbum en solitario, "LP1", en 2019.

En 2023, anunció estar trabajando en un segundo disco de larga duración, cuyo primer single, "Teardrops", salió en marzo pasado.

Payne había publicado un video en Snapchat pocas horas antes de su muerte en el que se mostraba : "Es un día encantador aquí en Argentina".

En los últimos años, había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo y los problemas que conlleva la fama.

En un video de 2023 publicado en YouTube, Payne dijo que pasó un tiempo en un centro de rehabilitación y habló sobre sus esfuerzos por dejar de beber.

"Me convertí en alguien que realmente ya no reconocía. Y estoy seguro de que tú tampoco lo reconoces", señaló en ese video.

- "Estaba luchando" -

Según el tabloide británico MailOnline, que habló con uno de los amigos de Liam Payne, el músico "estaba luchando, solo quería ser una buena persona. Es una tragedia horrible. Nadie puede creerlo. Tenía el mundo a sus pies, trabajó muy duro pero no pudo superar su dolor".

Poco antes de su muerte al caer de un hotel bonaerense, una llamada al número de emergencias de la capital argentina "informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

En 2018, la separación de la madre de su hijo, Cheryl Cole, cantante del grupo Girls Aloud, no le ayudó a superar los problemas.

Su movida vida romántica le trajo de este modo más de un disgusto, como cuando una exnovia, Maya Henry, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2021, le acusó de abusos, lo que ha costado a la modelo insultos en las redes sociales tras la muerte del cantante.

Payne pasará a la historia como el componente del grupo que escribió canciones como "Story of My Life", "Night Changes" y "Midnight Memories", entre otras.

Una vez se refirió a sí mismo como el "hombre del primer verso", cantando la codiciada primera estrofa de la mayoría de las canciones del primer álbum de One Direction, "Up All Night".

