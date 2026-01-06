Liam Rosenior, nuevo entrenador del Chelsea tras la salida de Maresca

LONDRES, 6 ene (Reuters) - Liam Rosenior fue confirmado este martes como nuevo entrenador del Chelsea, tras la marcha de Enzo Maresca.

El inglés de ⁠41 años ha firmado un ⁠contrato hasta 2032, convirtiéndose en el cuarto entrenador permanentenombrado desde la adquisición del club por parte del estadounidense Todd Boehly en 2022.

"Me siento extremadamente humilde y honrado de ser ⁠nombrado entrenador del ‌Chelsea Football ​Club", dijo Rosenior, que deja su puesto en el Racing de Estrasburgo francés, en un comunicado del ​club.

"Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de trofeos."

Rosenior, nacido ‌en Londres y cuya carrera como futbolista incluyó etapas ‌en el Fulham, el Hull City y ​el Brighton and Hove Albion, se hizo cargo del Estrasburgo en julio de 2024 tras su paso como entrenador por el Derby County y el Hull de la segunda división inglesa.

Aunque es relativamente inexperto como entrenador de alto nivel, su reputación ha crecido tras llevar al Estrasburgo a la clasificación europea después de terminar séptimo en la Ligue 1.

"Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos, ⁠mientras seguimos ganando trofeos", dijo.

"Que me confíen este papel significa mucho para mí y quiero dar las gracias a todos los ​implicados por la oportunidad y la fe depositada en mí para emprender este trabajo."

Rosenior se convirtió en el principal candidato para sustituir a Maresca, gracias en gran parte al hecho de que el Estrasburgo y el Chelsea forman parte de la misma estructura de propiedad multiclub, ya que el club francés pasó a manos del consorcio BlueCo (controlado por Boehly) en 2023.

Su tarea inmediata será cambiar la dinámica del ⁠Chelsea después de una racha de solo una victoria en ocho partidos de la Premier League, y es probable ​que su primer choque al frente del equipo sea un derbi londinense en campo del Fulham el miércoles.

El Chelsea era tercero en la clasificación en noviembre y se le consideraba candidato al título, pero desde entonces ha caído al ‍quinto puesto y está a 17 puntos del líder, el Arsenal, después de 20 partidos.

Maresca llevó al Chelsea de vuelta a la Liga de Campeones y ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el año pasado, pero su relación con el club se volvió cada vez más enconada.

Rosenior tendrá la misión de enderezar el rumbo ​del Chelsea y sacar el máximo partido de una plantilla muy costosa, repleta de nombres conocidos internacionalmente, lo que contrasta con su etapa en el Estrasburgo, donde trabajó con una plantilla desconocida. (Información de Martyn Herman en Londres y Julien Pretot en París; edición de ‍Alex Richardson, Alison Williams, Joe Bavier y Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)