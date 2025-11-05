LA NACION

Líbano anuncia un muerto en el sur por un bombardeo israelí

Un bombardeo israelí en el sur de Líbano mató a una persona e hirió a otra el miércoles, informó el Ministerio de Salud libanés, pocos días después de que Israel...

Líbano anuncia un muerto en el sur por un bombardeo israelíRABIH DAHER - AFP

Un bombardeo israelí en el sur de Líbano mató a una persona e hirió a otra el miércoles, informó el Ministerio de Salud libanés, pocos días después de que Israel advirtiera que intensificaría sus ataques contra Hezbolá.

El ministerio indicó en un comunicado que el "ataque del enemigo israelí" alcanzó un vehículo en Burj Rahal.

Según la agencia estatal de noticias libanesa (NNA), el bombardeo se produjo cerca de una escuela, provocando pánico y terror entre los alumnos.

El ejército israelí afirmó haber abatido a Hussin Jaber Dib, al que acusó de pertenecer a la fuerza de élite Radwan de Hezbolá.

Israel ha bombardeado reiteradamente Líbano pese al alto el fuego de noviembre de 2024, que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades con el grupo chiita. En los últimos días ha intensificado sus ataques.

