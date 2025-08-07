Líbano: Araqchi respalda a Hezbolá en su rechazo al plan de desarme propuesto por el Gobierno libanés

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha manifestado este miércoles el respaldo de su Gobierno al partido-milicia chií libanés Hezbolá, quien ha rechazado el plan de desarme de las autoridades libanesas alegando que "responde a los intereses de Israel".

"La decisión final sobre las acciones futuras recae en el propio Hezbolá, y actuamos como partidarios, pero no interferimos en su toma de decisiones", ha declarado al ser preguntado al respecto durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estatal.

El jefe de la diplomacia iraní ha señalado que "no es la primera vez que intentan desarmar" al grupo chií, por lo que ha subrayado la "postura decisiva (y) contundente" de su líder, Naim Qasem, quien ha señalado en el mismo día que actuará como si el plan de desarme anunciado por el Gobierno de Líbano "no existiese".

"Ahora han iniciado un nuevo movimiento y se imaginan que con los golpes que ha sufrido Hezbolá, pueden volver a seguir ese camino para avanzar en el plan de desarme", ha agregado Araqchi, en alusión a las palabras de Qasem, quien ha atribuido el plan de desarme de Beirut a "las directrices del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo (Steve Witkoff)".

Así, el dirigente de Hezbolá ha alertado de que la petición realizada por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, al Ejército para se haga con el "monopolio de las armas" responde "a los intereses de Israel", lo que supone un "grave pecado" de las autoridades libanesas al dejar al país sin "armas suficientes para resistir al enemigo israelí".

En un comunicado difundido por el canal de televisión Al Manar, afín a Hezbolá, Qasem ha acusado además al Gobierno de tomar una medida que se enmarca en una "estrategia de derrota", lo que constituye una "clara violación de los fundamentos de la soberanía libanesa".

Por otra parte, ha afirmado estar "abierto al diálogo", si bien lo ha condicionado a que el acuerdo alcanzado en noviembre del pasado año con Israel sea "respetado".

"El Gobierno debe dar prioridad a la idea de introducir medidas que permitan liberar todos los territorios libaneses frente a la ocupación israelí", ha zanjado.