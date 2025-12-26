Líbano avanza en un proyecto de ley para hacer frente a las pérdidas del colapso económico

BEIRUT, 26 dic - El Consejo de Ministros libanés aprobó el viernes un proyecto de ley para hacer frente a la crisis financiera que ha paralizado la economía durante seis años, a pesar de la fuerte oposición de los partidos políticos, los depositantes y los bancos comerciales.

La ley, conocida como la ley de la "brecha financiera", forma parte de una serie de medidas de reforma exigidas por el Fondo Monetario Internacional para acceder a la financiación del prestamista.

Su objetivo es distribuir las pérdidas masivas del colapso financiero de Líbano en 2019 entre el Estado, el banco central, los bancos comerciales y los depositantes, y permitir que los depositantes a los que se les han congelado sus ahorros recuperen gradualmente su dinero.

En 2022, el Gobierno cifró las pérdidas de la crisis en unos 70.000 dólares, una cifra que ahora probablemente sea superior.

El Consejo de Ministros aprobó la ley el viernes por 13 votos a favor y 9 en contra, con la oposición de los ministros del dividido panorama político. Decenas de personas protestaron cerca de la sede del gobierno mientras se reunía el gabinete, alegando que la ley no protegía sus depósitos. La Asociación de Bancos de Líbano, que representa a los bancos comerciales del país, también ha criticado el proyecto.

El primer ministro, Nawaf Salam, defendió el viernes la ley como un "paso realista", afirmando que esperaba que restableciera la confianza en el sistema bancario no sólo entre los libaneses, sino también entre los países del Golfo, que podrían invertir una vez que las reformas estuvieran en marcha.

La ley tendrá que ser aprobada por el fracturado Parlamento libanés, donde podría ser enmendada.

