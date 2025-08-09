Líbano condena la injerencia "inaceptable" de Irán sobre el desarme de Hezbollah
El Ministerio libanés de Relaciones Exteriores condenó el sábado la "injerencia flagrante e...
- 1 minuto de lectura'
El ministerio libanés de Relaciones Exteriores condenó el sábado la "injerencia flagrante e inaceptable" de Irán, que expresó su "oposición" a la decisión libanesa de desarmar a Hezbolá, aliado de Irán.
El ministerio "condena las recientes declaraciones de Ali Akbar Velayati, consejero del guía supremo de la República islámica de Irán, una injerencia flagrante e inaceptable en los asuntos interiores de Líbano", indicó el ministerio en X.
Velayati había declarado poco antes que "la República islámica de Irán se opone al desarme de Hezbolá, pues Irán siempre ayudó al pueblo libanés y a la Resistencia, y sigue haciéndolo".
"Algunos altos responsables iraníes persisten en tener posiciones dudosas sobre las decisiones internas libanesas que no conciernen para nada a la República islámica", agregó el ministerio libanés.
Además "recordó a los dirigentes de Teherán que sería mejor para Irán concentrarse sobre los problemas de su propio pueblo".
En abril, el ministro convocó al embajador iraní en Líbano Mojtaba Amani, para explicarle sus declaraciones sobre el "desarme" de Hezbolá.
En la red social X, el embajador iraní había calificado el plan de desarme de "complot contra algunos Estados" sin precisar cuáles ni nombrar a Hezbolá.
El gobierno encargó el martes al ejército elaborar un plan para desarmar a Hezbolá de aquí a final de año y al que el movimiento chiita se opone.
