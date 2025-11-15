Líbano denunciará a Israel ante el Consejo de Seguridad por invadir la frontera con un muro de vigilancia

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Líbano presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras constatar que un muro de seguridad israelí ha violado la frontera entre ambos países, tal y como pudo verificar este pasado viernes la misión de paz de la ONU en Líbano, la FINUL.

La misión denunció que este muro ha sido levantado por el Ejército israelí en el sur del país y ha atravesado la 'Línea Azul', la frontera trazada hace 25 años por la ONU entre ambos países.

La FINUL comenzó a estudiar el mes pasado a través de imágenes vía satélite una muralla instalada al suroeste de la localidad de Yarun, que se ha extendido este mes al sureste de la ciudad y ha sido expandida con el levantamiento de otro muro en las localidades de Aytarun y Marun ar Ras.

A pesar del alto el fuego declarado en noviembre del año pasado con las milicias libanesas de Hezbolá, Israel sigue sin cumplir con su compromiso de retirarse de las zonas del sur de Líbano en las que desplegó a sus tropas. El Ejército israelí denuncia por contra que las fuerzas militares de Líbano han incumplido su misión de despejar el territorio de la presencia de las milicias de Hezbolá y, por lo tanto, se está viendo obligado a continuar con sus ataques.

La FINUL, en cualquier caso, denuncia que la existencia de esta estructura es ilegal y ha provocado que 4.000 metros cuadrados adicionales del sur del país hayan quedado inaccesibles para el pueblo libanés. "El estudio ha confirmado que el muro cruzaba la Línea Azul", ha apostillado la fuerza de paz.

"La FINUL", apostilla su comunicado de este viernes, "ha informado de estos hallazgos al Ejército y solicitado que desplacen estos muros" porque "la presencia y las construcciones israelíes en territorio libanés constituyen violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de la soberanía e integridad territorial del Líbano".

Vistas las circunstancias, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha pedido al ministro de Exteriores, Yusef Raji, que dé orden a la misión permanente ante la ONU para que "presente una queja urgente ante el Consejo de Seguridad contra Israel por la construcción de un muro de hormigón en la frontera sur del Líbano que cruza la Línea Azul trazada tras la retirada israelí en 2000".

"El presidente Aoun ha solicitado que la queja vaya acompañado de los informes de la ONU con la intención de refutar cualquier desmentido israelí sobre esta estructura", ha añadido la Presidencia de Líbano en su cuenta de X.