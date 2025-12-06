Líbano.- Detenidas seis personas por su presunta implicación en el ataque a una patrulla de la FINUL en Líbano

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Ejército de Líbano ha informado este sábado de la detención de seis personas por su presunta implicación en el ataque a una patrulla de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) perpetrado en el sur del país. Las Fuerzas Armadas libanesas han señalado que durante la noche del 3 al 4 de diciembre, varias personas armadas no identificadas atacaron una patrulla de la FINUL cerca de la localidad de Bint Yebeil, lo que provocó daños a uno de sus vehículos, si bien ninguno de los 'cascos azules' resultó herido. "El Ejército inició de inmediato el seguimiento del caso para perseguir a los autores, y como resultado, la Dirección de Inteligencia ha arrestado a seis personas implicadas en el ataque", ha detallado en un comunicado, agregando que ante cualquier incidente de este estilo "no dudarán en perseguir a los implicados". El Ejército también ha recordado el "papel esencial que desempeña la FINUL en la región al sur del río Litani", la "estrecha coordinación" que tiene con la misión de paz de la ONU, así como "su contribución a los esfuerzos para restablecer la estabilidad" en territorio libanés. La FINUL indicó en un comunicado en la víspera que "seis hombres a bordo de tres ciclomotores" se acercaron a los 'cascos azules' que participaban en una patrulla cerca de Bint Yebeil, con uno de ellos "realizando cerca de tres disparos contra la parte trasera del vehículo". "Los ataques contra las fuerzas de paz son inaceptables y constituyen graves violaciones de la resolución 1701. Recordamos a las autoridades libanesas su obligación de garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y exigimos una investigación completa e inmediata para llevar a los responsables ante la justicia", señaló.