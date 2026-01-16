Líbano detiene a un sirio que ayudó a canalizar fondos a combatientes pro-Assad, según fuentes

(Repite añadiendo Reuters en la fecha)

BEIRUT, 16 ene (Reuters) - Líbano detuvo a un ciudadano sirio que ayudaba a altos cargos asociados al derrocado presidente Bashar al-Assad a financiar combatientes como parte de un complot para desestabilizar el nuevo orden gobernante en Siria, dijeron el viernes a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Ahmad Dunya fue detenido a principios de esta semana, según dos fuentes de seguridad libanesas y dos de sus antiguos socios. Las fuentes de seguridad libanesas no dijeron qué cargos se le imputaban ni si iba a ser extraditado a Siria.

Reuters no pudo ponerse inmediatamente en contacto con Dunya ni con su abogado para obtener sus comentarios.

Su detención se produjo casi un mes después de que altos funcionarios de seguridad sirios pidieran a Líbano que localizara y entregara a más de 200 oficiales que huyeron después de que Assad fuera derrocado por las fuerzas rebeldes en diciembre de 2024 tras 14 años de guerra civil.

Esa petición se produjo tras una investigación de Reuters en la que se detallaban tramas rivales llevadas a cabo por antiguos socios de Assad para financiar posibles grupos militantes alauitas en Líbano y a lo largo de la costa siria a través de intermediarios financieros.

Dunya era uno de esos intermediarios y canalizaba dinero de Rami Makhlouf, el primo multimillonario de Assad que ahora vive junto con el exdictador sirio en el exilio en Moscú, a posibles combatientes en Líbano y Siria, según descubrió Reuters.

Un antiguo socio de Dunya y una figura siria cercana a Makhlouf confirmaron que Dunya era un conducto financiero clave para sus fondos y que fue detenido en Líbano. Las dos fuentes dijeron que manejaba amplios registros financieros, incluidas tablas de nóminas y recibos.

Según las dos fuentes sirias, en los últimos meses Dunya había estado sustrayendo fondos de las transferencias de Makhlouf.

La investigación de Reuters descubrió que Makhlouf había gastado al menos 6 millones de US$ en salarios y equipamiento para posibles combatientes. Algunos de los registros financieros descubiertos afirmaban que gastó 976.705 US$ en mayo, y que un grupo de 5.000 combatientes recibió 150.000 US$ en agosto.

Una fuente de seguridad libanesa dijo que probablemente había docenas de otros gestores financieros como Dunya operando todavía en Líbano en nombre de los antiguos socios de Assad.

(Reporte de Feras Dalatey en Damasco y Maya Gebeily en Beirut; edición en español de Natalia Ramos)