Líbano dice que el ejército necesitará al menos 4 meses para segunda fase del desarme de Hezbolá

El gobierno del Líbano dijo el lunes que el ejército necesitaría al menos cuatro meses para implementar la segunda fase del plan militar destinado a desarmar al movimiento islamista Hezbolá en el sur del país.

El año pasado, el Gobierno libanés se comprometió a desarmar a Hezbolá, que quedó gravemente debilitado después de una guerra reciente con Israel, y encargó al ejército elaborar un plan para hacerlo.

En enero, el ejército libanés afirmó que completó la primera fase de su plan para desarmar al grupo militante, que comprendió el área entre el río Litani y la frontera israelí, unos 30 kilómetros más al sur.

Ahora, la segunda fase abarcaría una zona entre los ríos Litani y Awali, alrededor de 40 kilómetros al sur de Beirut.

El ministro de Información del Líbano, Paul Morcos, dijo en una rueda de prensa que el gobierno "tomó nota de la presentación del liderazgo del ejército" sobre la segunda etapa del plan.

El plazo de cuatro meses sería prorrogable "según las capacidades disponibles, los ataques israelíes y los obstáculos sobre el terreno", agregó Morcos.

Israel, que acusa a Hezbolá de rearmarse, ha criticado el avance del ejército libanés como insuficiente, y ha mantenido ataques regulares contra el país a pesar de un alto el fuego en noviembre de 2024, que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades con el movimiento islamista respaldado por Irán.