Líbano dice que necesitará una fuerza internacional en la frontera con Israel

Líbano necesitará algún tipo de fuerza internacional en la frontera con Israel tras la retirada de la Misión de las Naciones Unidas (FPNUL), prevista para 2027, dijo este sábado el primer ministro, Nawaf Salam.

Unos 10.800 cascos azules de la ONU vigilan una zona entre Israel y Líbano desde marzo de 1978, pero tendrán un año para abandonar Líbano a partir del 31 de diciembre, en virtud de una resolución aprobada el pasado agosto bajo presión de Estados Unidos e Israel.

"Necesitaremos una presencia internacional en el sur, y preferiblemente una presencia de la ONU, dada la imparcialidad y la neutralidad que solo la ONU puede proporcionar", afirmó Salam a periodistas en París.

Según él, debería estar integrada por una combinación de observadores y cascos azules, en gran medida debido a un "historial de hostilidad" con Israel.

En la actualidad, los cascos azules de la ONU operan en el sur de Líbano en cooperación con el ejército libanés como parte de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbolá.

Se suponía que Israel retiraría sus fuerzas del sur de Líbano, pero las ha mantenido en cinco zonas que considera estratégicas.

Israel también lleva a cabo regularmente ataques aéreos en territorio libanés contra lo que afirma que son sitios y fuerzas de Hezbolá, a quienes acusa de rearmarse.