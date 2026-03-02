Líbano dispara "proyectiles" contra Israel, dice el ejército israelí

"Proyectiles" disparados desde el Líbano provocaron que se activaran las sirenas de alerta en el norte de Israel, indicó el lunes el ejército israelí, que afirmó haber interceptado uno de ellos.

"Un proyectil disparado desde Líbano hacia territorio israelí fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, y varios proyectiles cayeron en zonas despejadas", escribió el ejército en Telegram.

"No se ha reportado ningún herido ni daños", añadió.

Estos lanzamientos hicieron sonar las sirenas de alerta aérea en varios sectores del norte de Israel.

Hezbolá, el movimiento proiraní libanés, advirtió el domingo que piensa "hacer frente a la agresión" estadounidense-israelí que costó la vida al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

En Irán, los Guardianes de la Revolución afirmaron en Telegram que Hezbolá, movimiento chiita apoyado por Teherán, había "atacado Haifa (puerto del norte de Israel, ndlr) con seis misiles".

"Yemen también entrará en la batalla en unas horas", agregaron los Guardianes, en referencia a sus aliados hutíes yemeníes, que disparan regularmente misiles en dirección a Israel.

Israel sigue teniendo a Hezbolá como objetivo a pesar de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 y lo acusa de rearmarse.