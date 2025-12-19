Líbano e Israel amplían conversaciones sobre tregua mientras se acerca plazo para desarme de Hezbolá

Por Laila Bassam y Jana Choukeir

BEIRUT, 19 dic (Reuters) -

El comité que supervisa la tregua entre Hezbolá e Israel en Líbano se centró el viernes en cómo devolver a los desplazados a sus hogares, abordando cuestiones civiles para ayudar a prevenir una nueva guerra si no se cumple el plazo de fin de año para desarmar al grupo militante.

La decimoquinta reunión del comité reflejó la intención de Estados Unidos de ampliar las conversaciones entre las partes más allá de la supervisión del alto el fuego de 2024, en línea con la agenda del presidente Donald Trump de cimentar acuerdos de paz en todo el volátil Oriente Medio. Israel ha instado públicamente a las autoridades libanesas a cumplir con el compromiso de desarmar a Hezbolá en virtud de la tregua, y ha advertido de que actuará "según sea necesario" si Líbano no toma medidas contra la milicia proiraní.

En la reunión del viernes en la ciudad costera de Naqoura, en el sur de Líbano, los participantes civiles discutieron medidas para apoyar el regreso seguro de los residentes desarraigados por la guerra de 2023-24 y avanzar en la reconstrucción económica, dijo la embajada estadounidense en Beirut.

Una fuente conocedora de las discusiones dijo a Reuters que también abordaron las disputas sobre cómo limitar el armamento al sur del río Litani y el despliegue del ejército libanés en la región bastión de Hezbolá.

Los participantes libaneses e israelíes coincidieron en que un progreso político y económico duradero es esencial para reforzar los logros en materia de seguridad y garantizar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo, añadió la embajada estadounidense en un comunicado.

El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó la prioridad de devolver a sus hogares a los residentes de las aldeas fronterizas, según un comunicado de la presidencia, que añadió que el comité volverá a reunirse el 7 de enero.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que la cita incluyó debates sobre la forma de impulsar iniciativas económicas, lo que ilustra el interés mutuo en eliminar la amenaza de Hezbolá y garantizar una seguridad sostenible para los residentes a ambos lados de la frontera.

(Reporte de Laila Bassam en Beirut y Jana Choukeir y Ahmed Elimam en Dubái; editado en español por Carlos Serrano)