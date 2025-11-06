Líbano.- EEUU sanciona a miembros de Hezbolá que supuestamente facilitaron el desvío de dinero efectivo de Irán a Líbano

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que ha impuesto sanciones contra varios miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá que supuestamente facilitaron el desvío de dinero en efectivo desde Irán a Líbano, alegando que utiliza estos fondos para reconstruir su infraestructura.

"Líbano tiene la oportunidad de ser libre, próspero y seguro, pero eso solo será posible si Hezbolá es completamente desarmado y se le corta el financiamiento y el control de Irán. Trabajaremos con nuestros socios libaneses para crear una economía resiliente que priorice los intereses de todos los ciudadanos libaneses", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado esta medida contra operadores financieros que supervisan el movimiento de fondos desde Irán, incluidos fondos generados mediante transacciones comerciales encubiertas --incluida la venta de petróleo iraní-- a través de casas de cambio para "blanquear dinero ilícito".

Washington ha designado a Osama Yaber, al que acusa de "apoyar estos esfuerzos de intercambio de dinero" al recaudar personalmente dinero para Hezbolá desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025; a Jafar Muhamad Qasir, a cargo de la gestión del equipo financiero de Hezbolá y Samer Kasbar, director de una empresa pantalla de Hezbolá ya sancionada por Estados Unidos.