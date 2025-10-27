Líbano: Francia condena los disparos israelíes sobre la misión de la ONU en Líbano
Líbano.- Francia condena los disparos israelíes sobre la misión de la ONU en Líbano
MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Francia ha condenado los disparos efectuados el domingo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y ha reclamado "protección" para los 'cascos azules' y para todas las instalaciones de la ONU, "conforme al Derecho Internacional".
El Ministerio de Exteriores galo, que ha recordado que este incidente se suma a otros previos el 2 y el 11 de octubre, ha reclamado que la FINUL pueda ejercer "plenamente" su mandato y contar con "libertad de movimiento" en la zona donde está desplegada, en la parte sur de Líbano.
"En este contexto difícil, saludamos el coraje, la profesionalidad y el compromiso del personal de la FINUL", ha señalado el Ministerio.
Francia, que cuenta con unos 650 efectivos desplegados en esta misión, ha llamado asimismo a respetar el alto el fuego que Israel y el grupo chií Hezbolá pactaron hace casi un año. En este sentido, ha señalado que no cabe "excepción" alguna a dichos compromisos, lo que pasa también por que Israel "se retire por completo del territorio libanés".
La FINUL denunció el domingo el sobrevuelo de un dron junto a una patrulla en Kfar Kila y el lanzamiento de una granada. "Momentos después, un carro de combate israelí ha disparado hacia los 'cascos azules'", aseguró la misión, que descartó daños personales o materiales.
Sin embargo, el Ejército israelí ha acusado a los 'cascos azules' del derribo "deliberado" de un dron "que no representaba ninguna amenaza" y ha negado que abriera fuego contra los militares presentes en la zona, donde sí ha reconocido que lanzó una granada con el supuesto objetivo de evitar que se acercaran al lugar.
