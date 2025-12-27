Líbano.- Guterres denuncia ataques de las FDI que pusieron en riesgo a la FINUL e hirieron a un casco azul en el sur

MADRID, 27 dic. 2025 (Europa Press) - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este viernes los últimos ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano, en las inmediaciones de la Línea Azul, donde --pese al alto el fuego-- se han registrado disparos y explosiones que han afectado a la labor de varias patrullas de la misión de paz de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y han dejado al menos un 'casco azul' herido. "Cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad del personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas es completamente inaceptable", ha espetado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que ha subrayado que "la FINUL había informado a las FDI sobre las actividades en esas zonas con antelación". Así las cosas, el máximo representante de la ONU ha insistido en que "todos los actores" en la región deben interrumpir de inmediato "las actividades que ponen en riesgo el bienestar del personal de mantenimiento de la paz" sobre el terreno y les ha recordado que es "su responsabilidad (...) garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz". Esta denuncia hace referencia a dos incidentes separados que han tenido lugar este viernes 26 de diciembre. El primero de ellos, "un intenso fuego de ametralladora" de las FDI que ha impactado cerca de una patrulla de la FINUL que inspeccionaba un control de carretera en la aldea de Bastarra, en el sur del Líbano. El segundo, un episodio similar reportado por otra patrulla de la FINUL, que percibió "disparos de ametralladora (...) en las inmediaciones de su posición" cerca de la aldea de Kfar Shouba. Las palabras de Guterres llegan después de que delegaciones de Israel y Líbano se reunieran la semana pasada para abordar vías para mantener en pie el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras 13 meses de combates entre las tropas israelíes y Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue. La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza. Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. Su objetivo es poner fin a las hostilidades reclamando un alto el fuego permanente basado en la creación de una zona de amortiguación.