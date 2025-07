Líbano: Hezbolá rechaza entregar sus armas a la "amenaza existencial" que acusa en Israel con EEUU y Estado Islámico

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha reiterado este miércoles su rechazo al desarme --un plan impulsado por Estados Unidos y con cierto respaldo del Estado libanés para que a cambio Israel suspenda sus ataques contra el país vecino-- alegando que sus armas "son una fuerza para Líbano" y que no las entregará a Israel, a quien acusa de constituir "una amenaza existencial" junto a Estado Islámico y Estados Unidos. "Hoy en Líbano estamos expuestos a una amenaza existencial, no solo para la resistencia, sino para todo Líbano, todas las sectas libanesas y todo su pueblo. Una amenaza de Israel, de Estado Islámico y de Estados Unidos", ha declarado en un discurso recogido por la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, donde Qasem ha acusado a Washington de "buscar convertir a Líbano en una herramienta dócil para integrarse en el nuevo proyecto que desea para Oriente Próximo". Paralelamente, ha criticado que las fuerzas israelíes no se hayan retirado por completo de Líbano tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y permanezcan en cinco puntos, esperando, supuestamente, "la ayuda estadounidense para presionar a los libaneses a que entreguen las armas, de modo que Líbano quede impotente". "Luego, los cinco puntos se expandirán hasta convertirse en varias aldeas, y se extenderán allí, estableciendo gradualmente asentamientos e interfiriendo con la autoridad política de Líbano para imponer sus deseos. Este es el plan israelí", ha asegurado. "No aceptaremos que Líbano sea un apéndice de Israel", ha declarado el líder de Hezbolá, que ha instado a las autoridades a anteponer el "cese de la agresión israelí" sobre una posible entrega de armas del partido-milicia. "El discurso político debe apuntar a detenerla, no a entregar armas a Israel", ha subrayado, argumentando que "en este momento, cualquier llamamiento a entregar armas mientras la agresión continúa es un llamamiento a entregar a Israel las armas que fortalecerán a Líbano". De este modo, Qasem ha defendido que las prioridades deben ser "la reconstrucción y el fin de la agresión", de lo que ha responsabilizado al Estado libanés, al que también ha pedido que desarrolle planes para proteger a la población. "No es posible decirles a los ciudadanos: 'No puedo protegerlos', y desarmarlos para que queden expuestos a la masacre y a la expansión israelí", ha recalcado. En este sentido, ha afirmado el partido-milicia chií "no usurpa la posición, la contribución ni la responsabilidad de nadie" en el país, argumentando que "cuanto más fuertes sean y mejor cooperen entre sí" Hezbolá y el Estado y la sociedad libaneses, "mejores resultados obtendrán". Así, ha presentado su armamento como "una fuerza para Líbano", haciendo pública su "disposición a discutir cómo pueden formar parte de la fuerza de Líbano", pese a hacer hincapié en que se trata de "un asunto interno libanés que no tiene nada que ver, ni de cerca ni de lejos, con el enemigo israelí". "Hoy, Líbano tiene dos opciones: la opción de la soberanía (...) y la de la tutela", ha manifestado. "Entre las dos opciones, apoyamos la soberanía, la independencia y la liberación, y trabajaremos para lograr este resultado", ha prometido el líder de Hezbolá, que ha instado "al Estado a ser más decidido en la lucha contra la agresión y la reconstrucción".