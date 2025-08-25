Líbano: Hezbolá y Amal convocan una protesta para este miércoles contra el plan de desarme del Gobierno de Líbano

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El partido-milicia libanés Hezbolá y el partido chií Amal han convocado una protesta para este miércoles en Beirut, la capital libanesa, contra el plan de desarme del Gobierno, que aceptó a principios de agosto la propuesta de las autoridades estadounidenses.

Así, han hecho un llamamiento a los "trabajadores, productores y sindicalistas para que se reúnan a las 17.30 (hora local) en la plaza de Riad al Solh", tal y como han indicado en un comunicado conjunto recogido por la cadena Al Manar.

"Con esto queremos condenar las decisiones del Gobierno, que contradicen el interés nacional supremo", han aseverado, al tiempo que han reivindicado un desarme que permita al país "no perder la dignidad".

"Queremos reafirmar el derecho de Líbano a preservar su soberanía y el derecho de su pueblo a la resistencia y a defender su tierra de la ocupación israelí", han recalcado.

En este sentido, han hecho hincapié en que "la resistencia es sagrada y son honorables las armas utilizadas para defender la patria y proteger el país de presiones externas". "Hemos tenido paciencia para hacer frente a los desafíos, pero ya ha llegado el momento de expresar nuestra postura", han dicho.

"Ahora tenemos una cita con la nación para expresar nuestro rechazo a esta forma de sumisión y derrota, para defender las fortalezas de Líbano y su soberanía. Esto es para reafirmar nuestro derecho a preservar las armas (...) y nuestro derecho a resistir", ha aclarado.

El texto insta a convertir el miércoles en un "día importante en la historia" de Líbano y de su "lucha" contra "cualquier sumisión".