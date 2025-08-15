Líbano: Hezbollah rechaza entregar sus armas

Qassem habló en un discurso televisado tras reunirse con el máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Larijani, cuyo país respalda desde su origen a la milicia libanesa.

Hezbolá salió muy debilitado de la guerra del año pasado con Israel y el gobierno libanés ha ordenado al ejército que diseñe un plan para desarmar al grupo antes de que finalice el año.

Irán, cuyo llamado "eje de la resistencia" incluye a Hezbolá, también ha sufrido una serie de reveses, el más reciente en la guerra con Israel, en la que Estados Unidos atacó sus instalaciones nucleares.

"El gobierno está implementando una orden estadounidense-israelí para poner fin a la resistencia, incluso si esto conduce a una guerra civil y conflictos internos", declaró Qassem.

"La resistencia no entregará sus armas mientras continúe la agresión y persista la ocupación, y la combatiremos... si es necesario para enfrentar este proyecto estadounidense-israelí, cueste lo que cueste", declaró el jeque.

Qassem instó al gobierno a "no entregar el país a un agresor israelí insaciable ni a un tirano estadounidense con una codicia desmedida". (ANSA).